На форуме издателей во Львове объявили лучшие книге года

19 сентября во Львове во Дворце искусств объявили результаты главной книжной премии страны - BookForum Best Book Award.

Гран-при премии получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов" издательства "Родовид", сообщает пресс-служба Форума издателей.

Кроме этого, известны победители еще в 16 номинациях:

Классическая украинская литература: Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство "Terra Incognita"

Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк"

Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. В двух томах", "Астролябия"

Современная иностранная литература в украинском переводе: Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Издательство Старого Лева"

Литература для детей от 0 до 5: Маряна Савка "Семейная азбука", "Издательство Старого Лева"

Литература для детей от 6 до 8: "Фонтан сказок. Современные украинские сказки", "Фонтан сказок"

Литература для детей от 9 до 12: "Экспедиция с муравьем Софи"

Литература для подростков и YA: Стефан Каста, Бу Моссберг "Банзай. Япония для любознательных", "Время мастеров"

Non-fiction.: Зофия Фабьяновська-Мицык "Большая картина", "Урбино"

Биография: Серия "Фигуры культуры": "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", "Дух и литера"

История: "Ялта. Цена мира", "Клуб Семейного Досуга"

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы: Евгения Подобна "Девушки срезают волосы", "Люта справа"

Визуальная книга: Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка", "Родовид"

Комиксы и графические романы: Ярослав Свит "Трое против Зла. Двухтомник", Комикс-студия "Свиты"

Научная литература: Богдан Мисюга "Герметичные круги Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков

Профессиональная литература: Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника.

Также на форуме вручили ряд специальных призов от главы и членов жюри.

Напомним, 26 Books Forum продлится во Львове до воскресенья, 22 сентября.