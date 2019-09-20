На форуме издателей во Львове объявили лучшие книге года

Гран-при получило издательство "Родовид".

На форуме издателей во Львове объявили лучшие книге года
Фото: bookforum.ua

19 сентября во Львове во Дворце искусств объявили результаты главной книжной премии страны - BookForum Best Book Award.

Гран-при премии получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов" издательства "Родовид", сообщает пресс-служба Форума издателей.

Кроме этого, известны победители еще в 16 номинациях:

  • Классическая украинская литература: Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство "Terra Incognita"
  • Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк"
  • Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
  • Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. В двух томах", "Астролябия"
  • Современная иностранная литература в украинском переводе: Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Издательство Старого Лева"
  • Литература для детей от 0 до 5: Маряна Савка "Семейная азбука", "Издательство Старого Лева"
  • Литература для детей от 6 до 8: "Фонтан сказок. Современные украинские сказки", "Фонтан сказок"
  • Литература для детей от 9 до 12: "Экспедиция с муравьем Софи"
  • Литература для подростков и YA: Стефан Каста, Бу Моссберг "Банзай. Япония для любознательных", "Время мастеров"
  • Non-fiction.: Зофия Фабьяновська-Мицык "Большая картина", "Урбино"
  • Биография: Серия "Фигуры культуры": "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", "Дух и литера"
  • История: "Ялта. Цена мира", "Клуб Семейного Досуга"
  • Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы: Евгения Подобна "Девушки срезают волосы", "Люта справа"
  • Визуальная книга: Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка", "Родовид"
  • Комиксы и графические романы: Ярослав Свит "Трое против Зла. Двухтомник", Комикс-студия "Свиты"
  • Научная литература: Богдан Мисюга "Герметичные круги Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков
  • Профессиональная литература: Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника.

Также на форуме вручили ряд специальных призов от главы и членов жюри.

Напомним, 26 Books Forum продлится во Львове до воскресенья, 22 сентября.

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