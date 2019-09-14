Из-за кражи унитаза затопило Бленхеймский дворец.

В Великобритании из Бленхеймского дворца, в котором в 1874 году родился бывший британский премьер Уинстон Черчилль, в субботу, 14 сентября, был похищен унитаз из чистого золота стоимостью один миллион фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона евро).

Фото: www.guggenheim.org Маурицию Кателлан, "Америка"

Функционирующий унитаз под названием "Америка" был экспонатом на выставке итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана и был предназначен для использования посетителями, передает DW.

"Мы можем подтвердить, что "Америку", художественное произведение Маурицио Каттелана, украли сегодня утром. Мы расстроены этим чрезвычайным событием, но рады, что никто не пострадал", - сообщил Бленхеймский дворец в Twitter .

Во дворце назвали "позором" тот факт, что произведение искусства было похищено через два дня после открытия выставки.

На место происшествия были вызваны офицеры полиции. Они сообщили об аресте 66-летнего мужчины.

"Мы считаем, что группа правонарушителей использовала минимум два автомобиля во время преступления", - сообщили в полиции, передает агентство dpa. Из-за кражи унитаза дворец затопило.

До 2017 года унитаз из 18-ти каратного золота был выставлен в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Как было отмечено в описании на сайте музея, он был доступен "для конфиденциального использования в одной из кабинок гендерно-нейтрального туалета Гуггенхайма".

Напомним, в феврале 2014 в резиденции Виктора Януковича "Межигорье" нашли золотой батон в натуральную величину. Золотой унитаз так и не обнаружили.

Найденное в Межигорье после бегства Януковича в РоSSию пресс-папье в виде "золотого батона" исчезло в марте 2015 года.