Собака с буксира "Яны Капу" вернется к экипажу

Сейчас Джесси находится в Херсонской области в семье украинского моряка Сергея Чулибы.

Собака с буксира "Яны Капу" вернется к экипажу
?РоSSия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу"
Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Собака Джесси с украинского военного буксира "Яны Капу", захваченного ФСБ РоSSии у берегов Крыма 25 ноября 2018 года, вернется к морякам, как только экипаж получит судно.

Об этом сообщает Укринформ.

"Конечно, заберут. Им пока некуда забирать, нет корабля", – рассказал отец украинского военного моряка Сергея Чулибы Роман Чулиба.

По его словам, Джесси чувствует себя хорошо и подружилась с котами.

"Пока мы с работы придем, может «скосить», вырвать цветы, которые мы из дома выносим на улицу, и так далее. Ущерб делает, конечно. Как только возвращаюсь домой, то мне руки-ноги облизывает, целует. Она – самая большая, командует во дворе", – рассказал отец моряка.

О том, что РоSSия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе, в конце июля сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Напомним, экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен роSSийскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в РоSSии закрыты не были.

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