В Прилуках загорелась мусорная свалка

Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га.

Пожарные ликвидируют последствия возгорания на полигоне твердых отходов в пгт. Прилуки Черниговской области.

Об этом информирует пресс-служба областного управления ГосЧС.

Отмечается, что что сообщение о пожаре на свалке в Прилуках поступило 9 сентября в 16:20.

Фото: facebook.com/MNSCHERNIGIV

К тушению оперативно были привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

"Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSCHERNIGIV

По состоянию на 18:50 пожар локализован. Тушение продолжается.

На прошлой неделе в Демидове Вышгородского района в 20 км от Киева горел мусор территории сортировочного завода.

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