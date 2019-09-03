Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

20 августа один из совладельцев арестован без права залога.

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"
Фото: od.dsns.gov.ua

Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении второму владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Суд отправил владельца одесской гостиницы "Токио Стар" в СИЗО без права залога. Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

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