Харьковский суд приговорил педофила-рецидивиста к 4 годам тюрьмы

В 2017 году мужчина отбыл наказание за развращение собственного ребенка.

Харьковский суд приговорил педофила-рецидивиста к 4 годам тюрьмы

Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор 55-летнему мужчине, обвиненному в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным и приговори к 4 годам лишения свободы.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина приставал к детям около школы и делал им неприличные предложения. В двух случаях мужчина показал подросткам свой половой орган. Дети сообщили об этом сотрудникам школы, которые, в свою очередь, обратились в полицию.

Петиция к Раде о принятии закона о реестре педофилов набрала 25 тыс. голосов

В прокуратуре отметили, что мужчина ранее уже был судим за развращение своего ребенка. Он отбыл наказание с 2012 по 2017 год.

Новый приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.


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