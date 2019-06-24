Лучшим оперным певцом мира стал украинец Андрей Кимач

Он получил денежное вознаграждение размером в 20 тыс. фунтов.

Лучшим оперным певцом мира стал украинец Андрей Кимач
Андрей Кимач
Фото: BBC

На международном конкурсе по оперному пению BBC Cardiff Singer of World главный приз – статуэтку "Лучший оперный певец мира" и денежное вознагражение размером в 20 тыс. фунтов получил 31-летний украинец Андрей Кимач. Об этом сообщает BBC.

Участие в конкурсе приняло более 400 певцов, в отборочный тур прошли 20 участников из 15 стран мира. В субботу, 22 июня состоялся финал, куда вошло пять участников и победил украинский баритон.

"Мечта буквально стала явью. Я помню, как в юности смотрел этот конкурс, и даже мечтать не мог о том, что буду в нем участвовать, не говоря уже о победе", - рассказал Кимач.

Фото: BBC

В финале конкурса Андрей Кимач исполнил пьесы Жоржа Бизе, Сергея Рахманинова и Гаэтано Доницетти.

Конкурс BBC Cardiff Singer of World (Кардиффские голоса) - международный конкурс оперных певцов, который проходит раз в два года в британском городе Кардифф. Он считается самым престижным конкурсом по оперному пению среди молодых исполнителей возрастом с 18 до 32 лет.

Андрей Кимач уроженец Крыжополя в Винницкой области. Закончил философский факультет университета им. Т.Г. Шевченко и вокально-дирижерский факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского. Его последним наставником был Владимир Гришко.

С 2016 по 2018 год Кимач солировал в Херсонской областной филармонии и был артистом Молодежной оперной программы Большого театра.


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