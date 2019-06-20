Студия "Квартал 95" объявила поиск актера для роли "президента Зеленского"

Лучшего пародиста пригласят на съемки "Вечернего квартала".

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии и президента Владимира Зеленского. Конкурс объявлен на официальном сайте студии.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины ", - сказано в сообщении.

Участвовать в конкурсе может любой желающий, "главное - продемонстрировать голос с хрипотцой".

"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: zeparodist@ukr.net", - сказано в сообщении.

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала".

Требования к конкурсному видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский вплоть до второго тура выбора снимался в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации глава государства также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поприветствовать зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.