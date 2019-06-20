Студия "Квартал 95" объявила поиск актера для роли "президента Зеленского"

Лучшего пародиста пригласят на съемки "Вечернего квартала".

Студия
Фото: informator.news

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии и президента Владимира Зеленского. Конкурс объявлен на официальном сайте студии.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины ", - сказано в сообщении.

Участвовать в конкурсе может любой желающий, "главное - продемонстрировать голос с хрипотцой".

"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: zeparodist@ukr.net", - сказано в сообщении.

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала".

Требования к конкурсному видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский вплоть до второго тура выбора снимался в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации глава государства также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поприветствовать зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В Одесской области с авиацией и Нацгвардией ищут 11-летнюю девочкуВ Одесской области с авиацией и Нацгвардией ищут 11-летнюю девочку
Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонтНовый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт
В Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенкомВ Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенком
Ущерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривенУщерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Как киевская студия помогала HBO снимать сериал «Чернобыль»Как киевская студия помогала HBO снимать сериал «Чернобыль»
Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"
Прокуратура объявила о подозрении пятерым иностранцам, стрелявшим в предпринимателяПрокуратура объявила о подозрении пятерым иностранцам, стрелявшим в предпринимателя
Прокуратура объявила подозрение директору лагеря, где 94 человек подхватили дизентериюПрокуратура объявила подозрение директору лагеря, где 94 человек подхватили дизентерию
Грузия объявила хачапури памятником культурного наследияГрузия объявила хачапури памятником культурного наследия
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIOПолиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
Супрун опубликовала видеоролик с разъяснением, что означает согласие на секс
Полиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в НорвегииПолиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в Норвегии
Неизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре КиеваНеизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости
lse; }); shortcut.add("Ctrl+Down",function() { novgoto('http://novostey.com/'); return false; });