В Бахмуте загорелся ДК "Машиностроитель"

В здании обрушилась крыша.

В Бахмуте загорелся ДК "Машиностроитель"
Фото: freeradio.com.ua

В Бахмуте Донецкой области 18 июня загорелся один из домов культуры.

Пожар в ДК "Машиностроитель" начался около 19:40. На месте работают пожарные. По состоянию на 20:06 в здании обрушилась крыша, передает freeradio.

"На место пожара выехали спасатели из Соледара и Часова Яра. Им помогают гражданские", - говорится в сообщении.

Движение транспорта пока не ограничивают. Скорые на пожар не выезжали.


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