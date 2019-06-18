В Бахмуте загорелся ДК "Машиностроитель"

В Бахмуте Донецкой области 18 июня загорелся один из домов культуры.

Пожар в ДК "Машиностроитель" начался около 19:40. На месте работают пожарные. По состоянию на 20:06 в здании обрушилась крыша, передает freeradio.

"На место пожара выехали спасатели из Соледара и Часова Яра. Им помогают гражданские", - говорится в сообщении.

Движение транспорта пока не ограничивают. Скорые на пожар не выезжали.