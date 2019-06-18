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2019-06-18
В Бахмуте загорелся ДК "Машиностроитель"
В здании обрушилась крыша.
Фото: freeradio.com.ua
В Бахмуте Донецкой области 18 июня загорелся один из домов культуры.
Пожар в ДК "Машиностроитель" начался около 19:40. На месте работают пожарные. По состоянию на 20:06 в здании обрушилась крыша, передает freeradio.
"На место пожара выехали спасатели из Соледара и Часова Яра. Им помогают гражданские", - говорится в сообщении.
Движение транспорта пока не ограничивают. Скорые на пожар не выезжали.
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