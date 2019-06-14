Внешнее оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

По математике и физике - около 18% и 15% соответственно.

Внешнее оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов
Фото: internat-mar.ucoz.ua

Внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов, по математике - около 18%, по физике – 15%. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

13 июня на заседании экспертной комиссии определили порог "сдал/не сдал" по тестам с трех предметов: украинскому языку и литературе, математике и физике. Он составил 23, 11 и 13 баллов соответственно.

От общего количества абитуриентов, участвовавших в тестировании из указанных предметов, порог «сдал / не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе 84%; по математике 81,83%, по физике 85%.

"Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, не принадлежащем к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, соответствует 14 баллам", - отмечается в сообщении.

Напомним, по результатам единого вступительного экзамена, поступать на магистратуру в этом году собираются более 65 тыс. студентов. Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс человек, на втором месте Харьков (7,5 тыс), затем Львов (5,5 тыс), Одесса и Днепр (по 4,5 тыс).


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