Полиция не нашла состава преступления в погроме поезда фанатами "Карпат"

Обстоятельств, которые свидетельствуют об уголовном происшествии не установлено.

Национальная полиция не нашла состава преступления в разгроме пассажирского поезда фанатами Карпат, когда они разгромили три вагона.

Об этом LB.ua стало известно из ответа ведомства "Укрзализныце".

 

Согласно ответу полиции, правоохранители 4 раза выезжали на вызов поездной бригады, но при них никто не нарушал общественный порядок, поэтому полиция не приняла никаких мер.

Вместе с тем, на обращение "Укрзализныци" с информацией об ущербе, нанесенном вагонам на сумму 39 тыс. гривен, полиция ответила, что при осмотре правоохранителями "явных повреждений вагонов не было, что подтверждается видео с нагрудных камер". Так как полиция не выявила "обстоятельств уголовных нарушений", то и информация о погроме состава не была внесена в единый реестр происшествий.

Напомним, в апреле 2018 года около 250 ультрас футбольного клуба "Карпаты" разбили окна в трех вагонах поезда "Львов-Запорожье".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
В Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходеВ Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе
Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонтНовый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области полиция изъяла один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасовВ Ровенской области полиция изъяла один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов
По делу об избиении телеоператора полиция Харькова проведет служебную проверкуПо делу об избиении телеоператора полиция Харькова проведет служебную проверку
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
В Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину с гранатойВ Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину с гранатой
В Одессе полиция задержала 51 участника беспорядков у здания ОнМедУВ Одессе полиция задержала 51 участника беспорядков у здания ОнМедУ
В Бразилии приравняли преступления на почве гомофобии к расистскимВ Бразилии приравняли преступления на почве гомофобии к расистским
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье
Полиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке СтаробельскаПолиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке Старобельска
Полиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеровПолиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеров
В Черкасской области полиция разоблачила мужчину, публиковавшего порноснимки своей дочериВ Черкасской области полиция разоблачила мужчину, публиковавшего порноснимки своей дочери
Последние новости
Подгружаем последние новости