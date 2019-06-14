Полиция не нашла состава преступления в погроме поезда фанатами "Карпат"
Обстоятельств, которые свидетельствуют об уголовном происшествии не установлено.
Национальная полиция не нашла состава преступления в разгроме пассажирского поезда фанатами Карпат, когда они разгромили три вагона.
Об этом LB.ua стало известно из ответа ведомства "Укрзализныце".
Согласно ответу полиции, правоохранители 4 раза выезжали на вызов поездной бригады, но при них никто не нарушал общественный порядок, поэтому полиция не приняла никаких мер.
Вместе с тем, на обращение "Укрзализныци" с информацией об ущербе, нанесенном вагонам на сумму 39 тыс. гривен, полиция ответила, что при осмотре правоохранителями "явных повреждений вагонов не было, что подтверждается видео с нагрудных камер". Так как полиция не выявила "обстоятельств уголовных нарушений", то и информация о погроме состава не была внесена в единый реестр происшествий.
Напомним, в апреле 2018 года около 250 ультрас футбольного клуба "Карпаты" разбили окна в трех вагонах поезда "Львов-Запорожье".
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Общество
13.06.2019 21:31