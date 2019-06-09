В киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство

В Киеве в ходе проведения операции "Оружие и взрывчатка" в съемной квартире задержали 33-летнего местного жителя за незаконные операции с оружием, изготовление и сбыт наркотиков. Об этом информирует Нацполиция области.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В квартире мы нашли принадлежности для изготовления запрещенных средств, которые направили на проведение экспертных исследований. Предполагаем, что фигурант сам изготавливал и сбывал наркотики. Также правоохранители установили, что злоумышленник покупал оружие и боеприпасы в интернете и продавал через сайты наркотические вещества", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления Александр Дыбов.

Кроме наркотиков (каннабис, метамфетамин и фенилнинтропропен) в квартире обнаружили арсенал оружия: корпус гранаты Ф-1 с запалом, около 300 патронов различного калибра, автомат Калашникова АКС-74, винтовки системы Мосина.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанный киевлянин ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.

Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз будет предоставлена дополнительная квалификация действий правонарушителя, в частности относительно незаконного изготовления психотропных веществ и организации наркопритона.

Напомним, в порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской. Содержание наркотика в грузе было невозможно установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.