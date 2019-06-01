На "семитысячнике" Нандадеви в Индии пропали восемь альпинистов

На Индийских Гималаях на горе Нандадеви пропали восемь альпинистов: четыре британца, двое американцев, австралиец и их индийский сопровождающий.

Как сообщает CNN, они начали восхождение 13 мая в составе группы из 12 человек, целью которых была восточная вершина горы, расположенная на высоте 7434 метров.

25 мая четыре человека из группы вернулись в базовый лагерь, расположенный на высоте около 6 километров.

31 мая истек крайний срок для возвращения остальных, после чего компания Himalayan Run & Trek обратилась к местным властям.

На поиски пропавших альпинистов отправили четыре команды спасателей, планируется задействовать военный вертолет.

Напомним, что на горе Эвересте с начала года погибли уже 11 человек. Желающих покорить вершину мира столько, что на маршруте восхождения образовались пробки.