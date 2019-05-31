?В Довженко-центре открылась выставка работ Руди Гигера

30 мая в Довженко-центре в рамках МКФ "Молодость" открылась первая в Украине ретроспективная выставка лауреата премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, швейцарского художника-сюрреалиста Руди Гигера, который является автором образа "Чужого".

В рамках выставки Довженко-Центр запланировал параллельную программу лекций, экскурсий и кинопоказов. LB.ua публикует расписание.

4 июня

18:00 Кинопоказ A new face of Debby Harry (1982, 32 мин. Режиссер: Ф.М. Мюрер).

Документальный фильм о сотрудничестве Гигера с Дебби Гарри и Крисом Штайн над обложкой и двумя клипами для альбома Koo Koo.

19:00 Лекция Дмитрия Радзецкого "Brain Salad Surgery: Гигер и музыка".

11 июня

18:00 Кинопоказ Giger's Alien (1979, 32 мин. Режиссер: Дж. Дж. Виттмер).

Документальная лента о художнике на пике его карьеры, когда он работал над "Чужим". Рассказ происходит от имени самого Гигера.

19:00 Дискуссия "Жуткое/монструозное/Монтаж: Эволюция хоррора и sci-fi в кино".

Участники: кинокритик Сергей Ксеверов, журналист Игорь Грабович, ведущий киновед Довженко-центра Станислав Битюцкий. Модератор: Станислав Мензелевский, начальник научно-программного отдела Довженко-Центра

14 июня

17:00 Кинопоказ Tagtraum (1973, 27 мин. Режиссер: Дж. Дж. Виттмер).

Документальный фильм о встрече трех художников, Руди Гигера, Клода Сандоз и Вальтера Вегмюллера в момент их сотрудничества.

18:00 Лекция сокураторки выставки Мирославы Хартмонд "Круг друзей и единомышленников Г. Р. Ґиґера".

18:30 Кинопоказ "Темная Звезда Мир Г. Р. Гигера" (Dark Star: H. R. Gigers Welt, 2014, 96 мин. Режиссер – Б. Саллина). Фильм демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.

18 июня

17:00 Кинопоказ Passagen (1970, 45 мин. Режиссер: Ф.М. Мюрер).

18.00 Кинопоказ "Некрономикон гигера" (1975, 41 мин. Режиссер: Дж. Дж. Виттмер).

Интимный взгляд на жизнь Ханса Гигера, составленный из интервью с коллекционерами его творчества, галеристами, а также родственниками и друзьями художника.

19:00 Дискуссия "От андеграунда до поп-культуры: Ґиґер как иллюстратор и художник кино".

Модераторка - Екатерина Носко. Участницы: дизайнер экспозиции Данна Космина и другие.

23 июня

20:00 AnOther Horror Night. Показ фильма "Вампир" (1932, 73 мин. Режиссер: Карл Теодор Дрейер) в музыкальном сопровождении Aleksei Podat.

25 июня

18:00 Кинопоказ фильма Swissmade 2069 (1969, 40 мин. Режиссеры: Ф.М. Мюрер, Р. Гигер).

Научно-фантастическая антиутопия, которая снята от первого лица инопланетянина.

19:00 Лекция Александра Ивашины "Зона Чужого. Изменения в представлениях о человеке и технологии в пространстве культуры".

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с английскими субтитрами.

Также в рамках выставки состояться две кураторские экскурсии:

8 июня 16.00 Кураторская экскурсия Мирославы Хартмонд.

29 мая 16:00 Кураторская экскурсия Мирославы Хартмонд.