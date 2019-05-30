За прошедшие сутки в Киевской области обокрали три церкви

Самыми популярными украденными предметами оказались иконы.

За прошедшие сутки в Киевской области обокрали три церкви
Фото: npu.gov.ua

За прошедшие сутки в Киевской области произошло три кражи церковного имущества: в селе Пятигоры, в пгт. Калита и в городе Вышгород. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киевской области.

Первая кража была зафиксирована в Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района. Воры там похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

 

Фото: npu.gov.ua

 

В селе Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, денежные пожертвования, а также старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века.

 

Фото: npu.gov.ua

 

Третий случай произошел в Вышгороде. Там из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19 века, а остальные началом 20 века.

 

Фото: npu.gov.ua

 

Отмечается, что во всех случаях злоумышленники проникали в храмы с помощью взлома замков.

 

Фото: npu.gov.ua

 

Напомним, сегодня, 30 мая Национальная полиция Киева уже сообщала о том, что столичную церковь по адресу Братиславская, 39а тоже пытались обчистить. 32-летний киевлянин взломал церковный «черный вход» и проник внутрь здания, где его и поймали правоохранители.

Он успел украсть золотой крестик с цепочкой.


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