Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное

Адвокат и обвиняемый подавали апелляции, но суд их не удовлетворил.

Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное
Фото: Виталий Мирошниченко

Суд Киева приговорил к пожизненному заключению 28-летнего мужчину, который в апреле 2016 года убил военнослужащего и ранил ножом таксиста.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

"При участии столичной прокуратуры в апелляционном порядке ужесточен приговор в виде пожизненного лишения свободы 28-летнему мужчине, который с целью ограбления совершил покушение на жизнь водителя такси, а затем убил случайного прохожего. Тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего схватив мобильный телефон потерпевшего, убежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места преступления.

По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы.

"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлены без удовлетворения. Убийца будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - сообщили в прокуратуре.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
Заместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взяткуЗаместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взятку
Ко Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсииКо Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсии
В Виннице шестиклассница распылила в классе перцовый баллончикВ Виннице шестиклассница распылила в классе перцовый баллончик
Джордж Мартин прокоментировал финал сериала "Игры престолов"Джордж Мартин прокоментировал финал сериала "Игры престолов"
Блок рекламы


Похожие новости
Мужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромахМужчина с топором прервал брифинг правозащитников о ромских погромах
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
В Киеве возле общежития НАУ произошла драка со стрельбойВ Киеве возле общежития НАУ произошла драка со стрельбой
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
В Киеве с моста Метро в Днепр упала женщинаВ Киеве с моста Метро в Днепр упала женщина
В Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривенВ Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривен
В Киеве на проспекте Правды мужчина устроил стрельбу на детской площадкеВ Киеве на проспекте Правды мужчина устроил стрельбу на детской площадке
На предприятии "Сумыхимпром" мужчина упал в чан с фосфорной кислотой и погибНа предприятии "Сумыхимпром" мужчина упал в чан с фосфорной кислотой и погиб
В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банкеВ Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке
Пьяный мужчина угрожал подорвать себя гранатой в салоне автобуса "Харьков - Чугуев"Пьяный мужчина угрожал подорвать себя гранатой в салоне автобуса "Харьков - Чугуев"
Последние новости
Подгружаем последние новости