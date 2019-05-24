В Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривен

В четверг, 23 мая, в Оболонском районе Киева двое неизвестных разбили стекло в автомобиле Suzuki, забрали из него рюкзак с 630 тыс. гривен и скрылись на автомобиле Mercedes-Benz.

Об этом LB.ua сообщили в полиции.

В ходе спецоперации правоохранители остановили указанный автомобиль и задержали подозреваемых.

"Нападавшими оказались граждане Грузии Д. и М. (цель нахождения в Украине выясняется).

В Белой Церкви трое местных жителей, угрожая "автоматом", украли две тушки индейки и скрылись на BMW

Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, в феврале на трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривен.