В Киеве из автомобиля похитили 630 тыс. гривен
Полиция задержала двух подозреваемых - граждан Грузии.
В четверг, 23 мая, в Оболонском районе Киева двое неизвестных разбили стекло в автомобиле Suzuki, забрали из него рюкзак с 630 тыс. гривен и скрылись на автомобиле Mercedes-Benz.
Об этом LB.ua сообщили в полиции.
В ходе спецоперации правоохранители остановили указанный автомобиль и задержали подозреваемых.
"Нападавшими оказались граждане Грузии Д. и М. (цель нахождения в Украине выясняется).
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