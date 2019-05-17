Фанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериала
Петиция за неделю собрала более 350 тыс. голосов.
Поклонники сериала "Игра престолов" создали петицию и просят телеканал HBO переснять финальный сезон. Петиция опубликована на сайте change.org.
Автор петиции Дилан Д. также требует заменить сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, которые "доказали, что при отсутствии книжных источников абсолютно неспособны к написанию хороших сценариев".
Петиция запущена еще 7 мая, она набрала уже более 350 тыс. голосов.
В HBO не озвучивали реакции на требования фанатов. Студия опубликовала две фотографии из финала: на одной из них Тирион Ланнистер стоит на руинах King's Landing, на другом Дейенерис Таргариен произносит речь перед своей армией.
Напомним, организаторы Kyiv Comic Con открыли продажу билетов на конвент, который пройдет в Киеве 1-2 июня, и анонсировали визит на фестиваль Ричарда Брейка - "Король Ночи" в сериале "Игра престолов".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
17.05.2019 00:25
17.05.2019 00:41