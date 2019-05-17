Фанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериала

Петиция за неделю собрала более 350 тыс. голосов.

Фанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериала
Фото: HBO

Поклонники сериала "Игра престолов" создали петицию и просят телеканал HBO переснять финальный сезон. Петиция опубликована на сайте change.org.

Автор петиции Дилан Д. также требует заменить сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, которые "доказали, что при отсутствии книжных источников абсолютно неспособны к написанию хороших сценариев".

Петиция запущена еще 7 мая, она набрала уже более 350 тыс. голосов.

В HBO не озвучивали реакции на требования фанатов. Студия опубликовала две фотографии из финала: на одной из них Тирион Ланнистер стоит на руинах King's Landing, на другом Дейенерис Таргариен произносит речь перед своей армией.

Напомним, организаторы Kyiv Comic Con открыли продажу билетов на конвент, который пройдет в Киеве 1-2 июня, и анонсировали визит на фестиваль Ричарда Брейка - "Король Ночи" в сериале "Игра престолов".


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