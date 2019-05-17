Фанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериала

Поклонники сериала "Игра престолов" создали петицию и просят телеканал HBO переснять финальный сезон. Петиция опубликована на сайте change.org.

Автор петиции Дилан Д. также требует заменить сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, которые "доказали, что при отсутствии книжных источников абсолютно неспособны к написанию хороших сценариев".

Петиция запущена еще 7 мая, она набрала уже более 350 тыс. голосов.

В HBO не озвучивали реакции на требования фанатов. Студия опубликовала две фотографии из финала: на одной из них Тирион Ланнистер стоит на руинах King's Landing, на другом Дейенерис Таргариен произносит речь перед своей армией.