В церкви Славского во время реставрации уничтожили уникальные фрески
Община не отреагировала на обращения искусствоведов и архитекторов.
В церкви Успения Богородицы УГКЦ в поселке Славское Львовской области во время ремонтных работ уничтожили настенные росписи известных украинских художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка, а также сбили керамическую плитку производства фабрики Ивана Левинского.
Об этом сообщил в Фейсбуке преподаватель Львовской академии искусств Богдан Зятик.
Он также написал соответствующее заявление в полицию области, Сколевский райотдел НПУ, и Прокуратуру Львовской области.
"Предварительно... администратора храма и прихожан в письменной форме предупредили о ценности росписей и внутренней отделки храма, и недприпустимости их уничтожения, что зафиксировано в публичных фото- и видеоотчетах ученых. Поэтому такие действия священника являются грубым нарушением Закона Украины «Об охране культурного наследия» и статьи 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - заявил Зятик.
По его словам, на устные обращения искусствоведов, художников, архитекторов, а также представителей средств массовой информации с просьбой приостановить работы для экспертной оценки, община также не отреагировала.
Напомним, ранее в Прилуках на территории супермаркета "АТБ" снесли бульдозером мозаику местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура.
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16.05.2019 11:04