На территории магазина "АТБ" в Прилуках уничтожили мозаику
Произвольно уничтоженный арт-объект являлся вентиляционной шахтой, украшенной мозаикой.
На территории супермаркета "АТБ" в Прилуках снесли бульдозером мозаику местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура. Об этом сообщается на Facebook группы Ukrainian Modernism.
Отмечается, что магазин "АТБ" расположен в здании бывшего кинотеатра "Победа". "Менеджеры "АТБ" не только уничтожили авторское произведение - уникальную работу местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура, но и оставили небольшой городок без яркого публичного арт-объекта", - сказано на странице группы.
Также администраторы Ukrainian Modernism запросили комментарий у дирекции супермаркета, с вопросом точно ли это благоустройство, планируется ли установка нового арт-объекта и возместят ли они убытки автору. Кроме этого, они попросили Прилуцкую районную администрацию тоже прокомментировать произошедшее.
Произвольно уничтоженный объект был еще интересен тем, что изначально являлся вентиляционной шахтой, которую украсили мозаикой. "Довольно редко вентиляционным шахтам выпадает такой почет - быть украшенными мозаикой", - отмечается на странице группы.
Напомним, 26 марта в Днепре уничтожили скульптуру "Днепровские волны" известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова. Это была абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты.
Снесению скульптуры не предшествовало ни объявление, ни информационный стенд, ни установка забора.
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