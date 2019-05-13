На территории магазина "АТБ" в Прилуках уничтожили мозаику

Произвольно уничтоженный арт-объект являлся вентиляционной шахтой, украшенной мозаикой.

На территории магазина "АТБ" в Прилуках уничтожили мозаику
Фото: Ukrainian Modernism

На территории супермаркета "АТБ" в Прилуках снесли бульдозером мозаику местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура. Об этом сообщается на Facebook группы Ukrainian Modernism.

Отмечается, что магазин "АТБ" расположен в здании бывшего кинотеатра "Победа". "Менеджеры "АТБ" не только уничтожили авторское произведение - уникальную работу местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура, но и оставили небольшой городок без яркого публичного арт-объекта", - сказано на странице группы.

Также администраторы Ukrainian Modernism запросили комментарий у дирекции супермаркета, с вопросом точно ли это благоустройство, планируется ли установка нового арт-объекта и возместят ли они убытки автору. Кроме этого, они попросили Прилуцкую районную администрацию тоже прокомментировать произошедшее.

Фото: Ukrainian Modernism

Произвольно уничтоженный объект был еще интересен тем, что изначально являлся вентиляционной шахтой, которую украсили мозаикой. "Довольно редко вентиляционным шахтам выпадает такой почет - быть украшенными мозаикой", - отмечается на странице группы.

Напомним, 26 марта в Днепре уничтожили скульптуру "Днепровские волны" известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова. Это была абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты.

Снесению скульптуры не предшествовало ни объявление, ни информационный стенд, ни установка забора.


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