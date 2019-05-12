Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

Книга журналиста The Wall Street Journal «Дурная кровь» рассказала об истории взлета и падения Элизабет Холмс и ее стартапа Theranos. HBO снимает по ней документальный фильм, ABC выпустила подкаст, на SNL выходит мини-сериал, а Дженнифер Лоуренс ведет переговоры о главной роли в полнометражном фильме по мотивам этих событий, пишут AIN.UA.

Издание TechCrunch выбрало еще 5 IT-предринимательниц, истории которых тоже стоило бы экранизировать. Вместо фокуса на редких и громких провалах, Голливуд мог бы обратить внимание на более успешные примеры. Редакция AIN.UA приводит адаптированную версию подборки.

Джудит Фолкнер — сооснователь и CEO Epic Systems

Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

В конце 70-х Фолкнер вместе с партнером основала компанию Human Services Computing, которая позже стала Epic Systems. Эта фирма — пионер в области электронного медицинского учета. Первоначальные вложения в бизнес составили $70 000, деньги дали друзья и семьи основателей. Epic никогда не привлекала внешнего финансирования и не поглощала другие бизнесы.

Сейчас она распоряжается медицинскими записями 200 млн пациентов, имеет в штате 10 000 сотрудников и генерирует $2,7 млрд выручки ежегодно. И это не скучный бизнес: несколько зданий в кампусе Epic построены в стиле Гарри Поттера, а сама Фолнер выступала перед аудиторией в наряде волшебницы. Ее состояние оценивается в $3,8 млрд.

Линда Вейнман — основатель и CEO Lynda.com

Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

Ее путь к статусу IT-миллиардера был очень запутанным. Вейнман получила гуманитарную степень в колледже, обучаясь на одном потоке с создателем «Симпсонов» Мэттом Гренингом.

Потом открыла два панк-рок бутика в Лос-Анджелесе. Бизнес сдулся. Вейнман обучилась графическому дизайну и трудилась аниматором-фрилансером — например, работала над комедией «Невероятные приключения Билла и Теда». Потом Вейнман стала преподавать в калифорнийском Колледже дизайна и написала учебник, который стал бестселлером.

И все это произошло до того, как Линда Вейнман основала образовательный сайт Lynda.com. Этот проект, в итоге, за $1,5 млрд выкупила LinkedIn, что стало одним из крупнейших сделок онлайнового образовательного рынка.

Шира Голдман — CEO Staples.com

Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

Эта компания занимается корпоративными и розничными продажами офисного оборудования. Голдман пришла в Staples в 1991 году, а спустя год заменила тогдашнего CEO, который не смог закрыть сделку по слиянию с Home Depot.

Вскоре предпринимательница стала одним из самых влиятельных руководителей в индустрии — и вытащила предприятие из кризиса. С ней Staples отстроили направление доставки и электронной коммерции, став четвертой по масштабу e-commerce компанией США. Все это Голдман сделала, пока растила троих детей и поддерживала мужа, который заканчивал школу обучения раввинов.

Если уж ситкомы так популярны, а две версии «Офиса» собрали такую аудиторию, возможно пора снять версию от лица гендиректора Dunder-Mifflin (вымышленная бумажная компания из сериала «Офис»)?

Хелен Грейнер — сооснователь iRobot

Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

После окончания MIT, в 90-х Грейнер использовала свой инженерный талант по всякому: строила механических динозавров для Disney, делала чистящих роботов для производителя бытовой химии SC Johnson. Она консультировала государство во время спасательных работ на месте теракта 11 сентября, а также создавала военных ботов для пещер Афганистана и ботов-разминеров.

Наконец, ее компания сделала футуристическую мечту о робо-пылесосе реальностью — в виде серии устройств Roomba. Сейчас ее iRobot — публичная компания с капитализацией более $2,8 млрд.

Келси Виртс — сооснователь Align Technologies

Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать

Еще в 90-х Виртс была пионером 3D-печати, развивая это направление для ортодонтии. Тогда это было звучало так же фантастично, как обещания Theranos. Но это не единственное совпадение их историй. В первые годы после основания Align Technology, компанию активно критиковали — были подозрения, что PR-команда преувеличивает реальную эффективность технологий.

Но подозрения не оправдались: Align разработала и внедрила несколько прорывных технологий вроде сканера смещенных резцов, алгоритма для преодоления неправильного прикуса и новых производственных процессов. Удалось добиться и одобрения регуляторов. В результате, Виртс построила компанию, капитализация которой превышает $20 млрд.


Михаил Сапитон, AIN


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