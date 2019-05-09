Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки
Двое подозреваемых еще подростки.
Полиция Северной Ирландии задержал четырех человек, подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки во время беспорядков в Лондондерри. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на руководителя группы детективов Джейсона Мерфи.
Среди задержанных - двое подростков в возрасте 15 и 18 лет, возраст других подозреваемых - 38 и 51 год.
По словам Мерфи, задержания произошли после обысков в четырех домах.
На данный момент задержанных допрашивают правоохранители. Мерфи также поблагодарил людей за помощь следствию, ведь более 140 неравнодушных обратились к детективам с видеоматериалами и другими деталями, связанными с убийством журналистки.
Напомним, в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых погибла журналистка. 29-летняя журналистка Лира Макки погибла в результате выстрела.
Позже полиция арестовала подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки. В ходе расследования были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в убийстве журналистки во время беспорядков. Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, но позже отпустили их без выдвижения обвинений.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
09.05.2019 16:10