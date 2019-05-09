Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки

Двое подозреваемых еще подростки.

Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки
Фото: LinkedIn

Полиция Северной Ирландии задержал четырех человек, подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки во время беспорядков в Лондондерри. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на руководителя группы детективов Джейсона Мерфи.

Среди задержанных - двое подростков в возрасте 15 и 18 лет, возраст других подозреваемых - 38 и 51 год.

По словам Мерфи, задержания произошли после обысков в четырех домах.

На данный момент задержанных допрашивают правоохранители. Мерфи также поблагодарил людей за помощь следствию, ведь более 140 неравнодушных обратились к детективам с видеоматериалами и другими деталями, связанными с убийством журналистки.

Напомним, в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых погибла журналистка. 29-летняя журналистка Лира Макки погибла в результате выстрела.

Позже полиция арестовала подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки. В ходе расследования были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в убийстве журналистки во время беспорядков. Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, но позже отпустили их без выдвижения обвинений.


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