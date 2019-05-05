На Эльбрусе погиб альпинист из Украины
По предварительным данным, мужчина находился на высоте 3500 метров.
На горе Эльбрус погиб альпинист из Украины. Об этом говорится в сообщении МЧС РоSSии от 5 мая.
"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РоSSии по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание", - сообщили роSSийские спасатели.
По предварительным данным, альпинист из Украины без признаков жизни.
Для эвакуации выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.
Эльбрус самая высокая горная вершина РоSSии и Европы. Ее высота составляет 5642 метра над уровнем моря.
В 2016 году при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Одессы. В 2017 году на Эльбрусе нашли тела трех украинских альпинистов, пропавших в 2004 году.
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