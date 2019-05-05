Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - ранены
Мужчины собирались на рыбалку.
В Киевской области от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина, еще трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте областной полиции.
Взрыв произошел в 4 утра 5 мая в одном из частных домов села Вольное Макаровского района.
"Четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила ", - говорится в сообщении.
26-летний мужчина погиб, еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.
При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.
Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции.
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Общество
05.05.2019 20:59
05.05.2019 20:59