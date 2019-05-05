Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - ранены

В Киевской области от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина, еще трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Взрыв произошел в 4 утра 5 мая в одном из частных домов села Вольное Макаровского района.

"Четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила ", - говорится в сообщении.

26-летний мужчина погиб, еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции.