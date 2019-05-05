В Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции

В Киевской области введено спецоперацию "Сирена".

В Барышевке Киевской области в ночь на 5 мая выстрелом в шею убит заместитель начальника местного отделения полиции. Об этом сообщили в Нацполиции области.

В Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции
Фото: kv.npu.gov.ua
В Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции

 

"Сотрудник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, у него совершили выстрел в шею. К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

В Киевской области введена специальная операция "Сирена".

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июле прошлого года на Сырце в Киеве застрелили полицейского. Им оказался замглавы управления Нацполиции Дмитрий Глушак. Подполковника убил ради золотой цепочки бывший заключенный.


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