На экраны выходит короткометражный фильм о зоне отчуждения "Полесское. Послечувство"
Полесское - второй после Припяти город в приближенной к ЧАЭС зоне, но его не отселяли в течение 13 лет после катастрофы.
К 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы на экраны выходит короткометражный фильм "Полесское. Послечувство", посвященный судьбе заброшенного города Полесское в зоне отчуждения.
Об этом сообщает "Украинский кризисный медиа-центр".
Фильм является социальным проектом, созданным украинской компанией DocNoteFilms в сотрудничестве со студией аэросъемки Dronarium Украина и 4 Ears Sound Production.
Картина длится три минуты. Съемки проходили ночью, с использованием беспилотников с динамическим освещением, чтобы придать картине символизма.
"Кино построено на игре света и тени. Луч света скользит по городу, разоблачая правду о нем - правду, которую когда-то пытались услышать от власти жители, спрашивая о реальном уровне радиационного фона", - рассказал режиссер фильма Константин Кляцкин.
Полесское было вторым крупнейшим городом в приближенной к ЧАЭС зоне, после Припяти, но его не отселяли в течение 13 лет после катастрофы. Власть создавала условия для того, чтобы люди остались; более того - в городе даже строили новые дома для тех, кого отселили из Припяти. Все это время жителям не сообщали о 10-кратном превышении радиационного фона. Отселение завершилось лишь в 1999 году.
"Мы работали с архивами КГБ, перечитали все материалы заседаний тогдашней правительственной комиссии по вопросам ликвидации Чернобыльской катастрофы, поэтому знаем, что происходило в Полесском", - отметил продюсер фильма Сергей Малярчук.
Он также рассказал, что получить разрешение на съемки было очень непросто, т.к. зона отчуждения открыта для посетителей лишь в дневное время.
С 24 апреля фильм можно увидеть в кинотеатрах в разных городах Украины, в соцсетях, и на канале YouTube.
Напомним, в марте прошлого года в городе Чернобыль открыли музей.
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Общество
26.04.2019 05:02