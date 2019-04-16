В Херсоне загорелась городская типография

По предварительной информации, пострадавших нет, людей вовремя смогли эвакуировать из здания.

В Херсоне загорелось здание городской типографии. На место приехали сотрудники ГосЧС. Идет ликвидация возгорания. Людей со здания эвакуируют, сообщает Херсон Онлайн.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки.

Возгорание произошло в соседнем помещении с типографией, на втором этаже. Впоследствии пламя охватило первый этаж, а из-за дыма движение транспорта по прилегающей улице было затруднено.

Фото: khersonline.net

Фото: khersonline.net

Правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Университетская, возле типографии. На место пожара приехала следственно-оперативная группа.

Фото: khersonline.net

По предварительной информации, пострадавших нет, людей вовремя смогли эвакуировать из здания.


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