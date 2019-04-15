В Люботине сгорела церковь УПЦ МП

Огонь тушили 37 спасателей.

В Люботине Харьковской области вечером 14 апреля сгорел Свято-Николаевский храм на одноименной улице (бывшая Чудновского), который относится к УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится на сайте облуправления ГосЧС.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре поступило в 18:10. К приезду двух пожарных автомобилей огонь уже охватил площадь около 200 кв. м. На помощь люботинским спасателям выехали еще шесть машин и автолестница из Харькова, а с железнодорожной станции "Основа" прибыл пожарный поезд.

Общими усилиями пожар удалось потушить в 23:55.

Здание уничтожено полностью. Причина возгорания устанавливается.

Фото: kh.dsns.gov.ua

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В результате происшествия никто не пострадал.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеляЦентр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажаВ Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
В Днепре на территории ресторана выловили 18 змейВ Днепре на территории ресторана выловили 18 змей
В Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФВ Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазинВ Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь Андреевскую церковь в КиевеПолиция задержала мужчину, который пытался поджечь Андреевскую церковь в Киеве
Во Львове эвакуировали в церковь более 400 учеников из-за запаха газа в школеВо Львове эвакуировали в церковь более 400 учеников из-за запаха газа в школе
Во Львовской области сгорела деревянная церковь 18 векаВо Львовской области сгорела деревянная церковь 18 века
В Житомирской области сгорела деревянная церковь УПЦ МПВ Житомирской области сгорела деревянная церковь УПЦ МП
Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессийПолиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий
Ночью во Львове горела церковь УПЦ МПНочью во Львове горела церковь УПЦ МП
В Италии церковь открыла первый хостел для бездомных разведенных мужчинВ Италии церковь открыла первый хостел для бездомных разведенных мужчин
В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля В Германии разрушили старинную церковь и снесли село ради добычи угля
Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночьГлавная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Последние новости
Подгружаем последние новости