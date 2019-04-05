В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)

В Киеве разыскивают мужчину, который в ходе словесной перепалки в супермаркете ударил своего оппонента, после чего тот скончался.

Видео происшествия опубликовали на канале " Киев оперативный" в YouTube.

Конфликт произошел в четверг, 4 апреля в супермаркете "Сильпо", который находится в торговом центре "Полярный" на улице Калнышевского. Судя по видео, между двумя покупателями в очереди за пиццей завязалась перепалка, во время которой один из них нанес удар, после чего забрали пиццу и ушел.

Другой мужчина упал и, как утверждается, спустя некоторое время скончался.

Обновление. Пресс-служба Fozzy Group подтвердила случившееся. Однако, по данным компании, пострадавший мужчина скончался не в магазине.

"3.04.2019 в магазине «Сильпо» по адресу ул. Петра Калнышевского, 2 возник инцидент между двумя гостями магазина, который перерос в конфликт. В результате удара один из мужчин упал без сознания. Администрация магазина сразу вызвала бригаду скорой помощи. Впрочем, через некоторое время пострадавший мужчина пришел в себя, отказался от помощи врачей и самостоятельно вышел из магазина. На следующий день от полиции мы узнали, что он умер. Ведется следствие", - говорится в заявлении компании.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что 33-летнего мужчину нашли мертвым по месту временного проживания на улице Маршала Тимошенко.

После инцидента в магазине мужчину привезли домой его знакомые, а вечером следующего дня они же обнаружили его тело без признаков жизни.

Причина смерти еще не установлена.

По данному факту ведется расследование по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что похожий случай произошел в Киеве в начале января этого года.

Бывший боксер Петр Очеретяный выгуливал собаку на придомовой территории ЖК "Французский квартал", поругался с водителем, который подъезжал к парковке, ударил его в голову, от чего последний умер.