61-летняя американка родила ребенка для сына-гея и его мужа

Сесиль Элидж предложила себя в качестве суррогатной матери, и врачи одобрили ее кандидатуру.

?61-летняя американка родила ребенка для сына-гея и его мужа
Фото: Скриншот видео

61-летняя американка Сесиль Элидж выносила и родила ребенка для однополой пары: своего сына и его мужа.

Об этом сообщает NBC и AP/The Omaha World Herald.

Отмечается, что Ума Луиза Догерти-Элидж родилась здоровой 25 марта в госпитале Небраски, ее вес - около 2,6 кг. Для искусственного оплодотворения использовали яйцеклетку дочки Элидж, Лии, и сперму Элиотта Догерти, мужа ее сына Мэтью.

Элидж рассказала, что сама предложила себя в качестве суррогатной матери.

"Мне нравится быть беременной, я думаю, я была бы хорошим кандидатом", - вспоминает Элидж этот разговор в интервью NBC.

Медики одобрили кандидатуру: после анализов оказалось, что благодаря отличному здоровью Элидж ее возраст не будет помехой здоровой беременности.

Пара рассматривала несколько вариантов кандидатов на роль суррогатной матери, в том числе сестру Лию, но та недавно родила ребенка и не была готова к повторной беременности. Это не помешало ей стать биологической матерью девочки, которую выносила Сесиль Элидж.

"Это для меня акт сотворения, по-настоящему творческий. Так рождается поэзия", – прокомментировал рождение дочери Мэтью Элидж.

Рождение ребенка получилось недешевым: одни лишь услуги экстракорпорального оплодотворения обошлись паре в сумму около $40 тысяч, пишет The Omaha World Herald.

Отметим, что случай Элидж и ее внучки не уникален. В начале 2019 года в Великобритании рассказывали о 55-летней женщине, ставшей суррогатной матерью для ребенка собственной дочери, которая родилась без матки и не могла сама забеременеть. В 2016 году в прессе рассказывали о "самой возрастной суррогатной матери": 67-летней гречанке, родившей ребенка для отчаявшейся забеременеть дочери.


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