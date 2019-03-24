40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области

Обвал породы произошел на глубине около 500 метров.

40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
Фото: www.dtek.com

Во Львовской области на шахте "Надежда", подконтрольное Министерству энергетики и угольной промышленности, в результате обвала породы в ночь на 24 марта погиб горняк. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и общественный активист Игорь Зинкевич.

"Ночью, около 3:00 на шахте "Надежда" произошел большой обвал. Погиб 40-летний мужчина из Червонограда, отец двоих детей - Лунич Ярослав", - говорится в сообщении.

Обвал произошел на глубине около 500 метров. Спасатели пытаются вытянуть тело горняка на поверхность.

По данным Зинкевича, в результате обвала больше никто не пострадал.

Напомним, в феврале на шахте в Кривом Роге погибли два человека. Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва породы.


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