40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
Обвал породы произошел на глубине около 500 метров.
Во Львовской области на шахте "Надежда", подконтрольное Министерству энергетики и угольной промышленности, в результате обвала породы в ночь на 24 марта погиб горняк. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и общественный активист Игорь Зинкевич.
"Ночью, около 3:00 на шахте "Надежда" произошел большой обвал. Погиб 40-летний мужчина из Червонограда, отец двоих детей - Лунич Ярослав", - говорится в сообщении.
Обвал произошел на глубине около 500 метров. Спасатели пытаются вытянуть тело горняка на поверхность.
По данным Зинкевича, в результате обвала больше никто не пострадал.
Напомним, в феврале на шахте в Кривом Роге погибли два человека. Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва породы.
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Общество
24.03.2019 09:35