Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину

В результате нападения на две мечети в городе Крайстчерч погибли 49 человек.

Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Брентон Таррант
Фото: ABC

Один из террористов, которые устроили стрельбу в Новой Зеландии и убили не менее 49 человек, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

"В "манифесте" террориста, убившего сегодня мусульман в мечети в Новой Зеландии, упоминается Украина, и соответственно угрозы адресованы, в том числе, и мусульманам Украины: You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine/"Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине"... Надеюсь, что в Украине никогда такого не произойдет, однако удивительно, почему террористы вспомнили из 195 стран мира всего пять стран, и нашу Украину в том числе?", - написал Исмагилов в фейсбуке.

Муфтий рассказал, что из-за упоминания террористами Украины на сегодняшнем джума-намазе прихожане были чрезвычайно обеспокоены, а некоторые вообще не пришел на молитву, ожидая, что теракт может повториться и в Украине.

"Перед молитвой ко мне подходили мужчины, и спрашивали есть ли у нас какие-то меры безопасности, вызывали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети, есть ли наготове жгуты и медикаменты, и что делать, если вдруг начнут нас убивать? Сегодняшние события и угрозы были настолько неожиданными, что мы даже не успели продумать меры безопасности", - добавил Саид Исмагилов.

Ранее сегодня в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Один из нападавших - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее. На данный момент Twitter закрыл его учетную запись.

По данным The Associated Press, Таррант взял на себя ответственность за стрельбу. Он оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист".


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