В Киеве задержали торговцев мифической "красной ртутью"

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

В Киеве задержали четырех человек по подозрению в продаже опасного химического вещества.

Прокуратура Киева утверждает, что речь идет о мифической "красной ртути".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Два литра этого вещества задержанные пытались продать за 246 тысяч евро, они были задержаны во время передачи емкостей в помещении одного их банков столицы.

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.265 Уголовного кодекса - незаконное обращение с радиоактивными материалами.

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Красная ртуть" - это мифическое радиоактивное и смертельно токсичное вещество с огромной плотностью, которое якобы было применялось в ядерном оружии.


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