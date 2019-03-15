В Киеве задержали торговцев мифической "красной ртутью"
Изъятое вещество отправили на экспертизу.
В Киеве задержали четырех человек по подозрению в продаже опасного химического вещества.
Прокуратура Киева утверждает, что речь идет о мифической "красной ртути".
Два литра этого вещества задержанные пытались продать за 246 тысяч евро, они были задержаны во время передачи емкостей в помещении одного их банков столицы.
Изъятое вещество отправили на экспертизу.
Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.265 Уголовного кодекса - незаконное обращение с радиоактивными материалами.
"Красная ртуть" - это мифическое радиоактивное и смертельно токсичное вещество с огромной плотностью, которое якобы было применялось в ядерном оружии.
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Общество
15.03.2019 19:41