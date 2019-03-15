На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих
Правонарушитель задержан.
Полиция задержала мужчину с мачете на Русановской набережной в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
В дежурную часть Днепровского управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на бульваре Русановском неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Работники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя.
Задержанный - местный житель, 1996 года рождения. По его словам, мачете он нашел на обочине дороги и решил оставить себе. Следственно-оперативная группа изъяла опасный предмет и направила на экспертизу, а мужчину доставили в управление полиции для дачи объяснений.
Напомним, ранее сегодня в Днепропетровской области полиция обнаружила наркотики при обыске полицейского, задержанного за взятку.
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Общество
15.03.2019 14:23