Школу в Днепре, где массово заболели дети, закрыли на неделю

К 22 марта будут готовы результаты лабораторных исследований.

Школу в Днепре, где массово заболели дети, закрыли на неделю
Заняття в приміщенні молодшої школи
Фото: Роман Кабачій

В Днепре решили приостановить образовательный процесс в школе №112 до 22 марта. К этому сроку, как ожидается, будут готовы результаты лабораторных исследований, и станет известна причина заболевания 14 детей. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко, пишет "Укринформ".

Образовательный процесс приостановлен для учащихся 1-11 классов школы №112 и 2-3 классов школы №126, которые временно занимаются в школе №112, пока в их заведении идет ремонт.

Среди 14 детей, которых госпитализировали, в школе питались восемь.

"Мы начали служебное расследование, и уже сегодня будет выдано несколько приказов для всех учебных заведений города. Во-первых, все пищеблоки должны стать режимными объектами, доступ к которым будут иметь только лица, задействованные в приготовлении пищи. Во-вторых, мы обяжем всех директоров школ еще раз проверить предприятия, в которых они закупают питьевую воду. Некоторые школы пользуются такими услугами. В-третьих, в ближайшее время все работники пищеблоков школ и детских садов в обязательном порядке должны пройти санитарные комиссии и подтвердить свои санитарные книжки", - отметил заместитель городского головы Днепра.

Как отметил заместитель городского головы Днепра - директор департамента охраны здоровья населения Андрей Бабский, всех 14 госпитализированных детей в ближайшее время выпишут домой, осложнений у них нет. Врачи первичного звена также осмотрели 564 ребенка в школе №112. Среди них было обнаружено двое учеников с подозрением на острую кишечную инфекцию, сейчас они находятся дома под наблюдением семейных врачей.

Выясняют ситуацию и специалисты Держпродспоживслужбы. "Были отобраны смывы из окружающей среды, питьевая и кипяченая вода, готовые блюда. По состоянию на 15 марта санитарно-эпидемиологическое расследование этого случая продолжается. Лабораторные исследования будут проводиться в течение пяти рабочих дней ", - отметила главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Наталья Горелая.

Напомним, 14 марта стало известно, что в одной из школ Днепра не пришли на занятия более 500 учеников. Как выяснилось позже, госпитализация понадобилась только 14 школьникам.


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