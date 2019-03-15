CБУ обнаружила наркотики при обыске полицейского, задержанного за взятку

Представитель криминальной полиции требовал тысячу долларов за то, что не заведет дело.

CБУ обнаружила наркотики при обыске полицейского, задержанного за взятку
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника сектора криминальной полиции отдела Нацполиции на одной из железнодорожных станций Днепропетровской области. При обыске в служебных подразделениях полиции обнаружили большое количество наркотических веществ, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от представителя коммерческой структуры 1000 долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности за якобы незаконную вырубку лесных насаждений, а также не препятствовать его хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время санкционированных следственных действий в служебных помещениях подразделения полиции сотрудники СБУ обнаружили большое количество наркотических средств, переданных на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, на прошлой неделе в Закарпатской области правоохранители задержали группу наркоторговцев.


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