Суд Киева арестовал американца, разыскиваемого за организации наркокартеля

Он будет находиться в Киевском СИЗО до решения по экстрадиции в Израиль.

Суд Киева арестовал американца, разыскиваемого за организации наркокартеля
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По ходатайству прокуратуры Киева суд арестовал гражданина США, который находился в розыске за организацию крупных международных наркокартелей.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину США, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно с постановлением суда, задержанный будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса о его экстрадиции по запросу Израиля.

Напомним, 12 марта Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети. Сообщалось, что в Киеве был задержан 34-летний глава израильской криминальной сети наркотрафика "Телеграсс" Амос Дов Сильвер.

Одновременно в Израиле была проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.


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