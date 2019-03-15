В Борисполе грабители вынесли из ювелирного магазина украшений на 5 млн гривен
В полиции рассказали подробности вооруженного ограбления.
Вооруженные автоматами налетчики, которые ограбили ювелирный магазин в городе Борисполь 14 марта, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.
С места преступления четверо грабителей скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении.
Отмечается, что магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" на место происшествия сначала прибыли ее сотрудники, которые только потом вызвали полицию.
"На территории Бориспольского и прилегающих регионов объявлена операция "Сирена". Однако, время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, ранее в Киеве на Борщаговке неизвестные ограбили квартиру, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.
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