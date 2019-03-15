В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 27 погибших

Арестованы трое мужчин и женщина.

В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 27 погибших
В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети
Фото: ЕРА

В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд. Полиция сообщила о значительном количестве убитых и раненых.

Об этом сообщает Би-би-си.

Арестованы четверо подозреваемых - трое мужчин и женщин. Полицейская операция продолжается.

Точной информации о числе погибших пока нет, но по сообщениям местных СМИ, количество убитых может составлять до 27 человек. Десятки человек ранены.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, нападение было тщательно подготовлено.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в телевизионном выступлении. Она назвала это нападение "беспрецедентным актом насилия" в истории страны.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как нападавший стреляет в своих жертв в мечети города Крайстчерч. Агенство Франс пресс провело цифровую экспертизу видео и сообщает, что это не подделка.

"Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила местная полиция.

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.

Напомним, в 2017 году в Египте при нападении на мечеть погибли 235 человек. Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Вооруженные боевики на четырех внедорожниках сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь.


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