Появился "Квантовый прыжок Франко" в образе супермена

"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко".

В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, киевский панк-художник Влад Корнюк решил нарисовать знаменитого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко в образе супермена.

"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко", - написал он в соцести.

"Знаете, в последнее время хейтерство начало набирать большие обороты - это очень огорчает. Почему эти квантопрыжки вызывают такое возмущение, особенно у "патриотов". Чем плохо то, что мы можем увидеть известных литературных фигур в образах любимых героев или других известных людей? Почему вы ищете только плохое в этом?" - написал он в фейсбуке.

Автор нового образа Франка посоветовал противникам такого искусства переключиться на позитив, "потому что лучше жить среди добрых людей, а не тех кто вечно критикует".

"Будьте добрее и мир станет лучше", - добавил художник.

Ранее иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах. На плакатах знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.


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