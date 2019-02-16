Во Львовской области задержали наркоторговца с кокаином и героином на 2 млн гривен

Злоумышленник прикрывался деятельностью в сфере международных грузовых перевозок.

Во Львовской области задержали наркоторговца с кокаином и героином на 2 млн гривен
Фото: npu.gov.ua

Во Львовской области правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА (экстази), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Кроме наркотиков и психотропов у фигуранта также изъято два карабина, пистолет и патроны к ним", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок местный житель наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, включая кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовской области.

В полиции добавили, что злоумышленник являлся "одним из самых влиятельных наркодельцов Львовской области".

Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области.


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