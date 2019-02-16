На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом

Полиция возбудила уголовное дело по статье покушение на убийство.

На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом
На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом
Фото: zakarpattya.net.ua

На Закарпатье в ночь на 16 февраля неизвестный выстрелил из гранатомета в дом местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение об инциденте в селе Сторожница поступило на линию "102" в 3:35.

"Вероятно, неизвестный злоумышленник выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения, а также сотрудники криминалистической лаборатории Следственного управления, взрывотехники и кинологи. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.

Правовая квалификация события - покушение на убийство, полиция открыла уголовное производство Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению, сообщили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что дом, который обстреляли, принадлежит матери бизнесмена Роберта Бровди.

Ранее в Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет.


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