Житель Калуша обстрелял из ружья окна местной радиостанции и ранил ножом полицейского

Его задержали правоохранители.

Житель Калуша обстрелял из ружья окна местной радиостанции и ранил ножом полицейского
Фото: if.npu.gov.ua

В Калуше 31-летнимй мужчина обстрелял из ружья окна здания местной радиостанции, а при задержании ранил ножом сотрудника полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции Ивано-Франковской области.

"Сегодня, 8 февраля, около 12:00 поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции «Калуш-ФМ». Во время задержания подозреваемого он оказал сопротивление и ранил ножом сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову правоохранители заметили мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем.

"На вопрос, что находится в чехле незнакомец отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному ножевое ранение лица. 31-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в центральную больницу. 31-летний злоумышленник, жителя Калуша задержан", - сообщили в полиции.

На месте происшествия полицейские изъяли восемь гильз. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганстьво) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Херсоне пресс-конференция закончилась стрельбой и вызовом полиции.


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