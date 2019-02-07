Телекомпания Fox продлила "Симпсонов" еще на два сезона

Мультсериал побил рекорд по длительности показа еще четыре сезона назад.

Телекомпания Fox продлила "Симпсонов" еще на два сезона
Фото: Fox

Телекомпания Fox продлила еще на два сезона мультсериал «Симпсоны». Об этом сообщает Variety со ссылкой на ассоциацию телевизионных критиков.

В общей сложности, к концу 32 сезона будет выпущено 713 серий «Симпсонов». Мультсериал уже является самым длинным в истории американского телевидения, выходящего в прайм-тайм.

«Симпсоны» — сериал об американской семье (Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги) из вымышленного города Спрингфилд.

Этот телевизионный сезон для «Симпсонов» - тридцатый по счету, мультсериал выиграл в общей сложности 33 награды «Эмми» и 34 премии «Энни». В 2007 году вышел полнометражный фильм «Симпсоны в кино». Трансляция первого сезона сериала началась в декабре 1989 года.

В одной из серий мультсериала "Симпсоны" обнаружили предсказание о покупке 20th Century Fox компанией The Walt Disney Company.


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