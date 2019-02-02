Власти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском корабле

Полиция в Кабо-Верде изъяла почти десять тонн кокаина и арестовала 11 человек на роSSийском судне, пришвартованном в столице - городе Прая.

По данным агентства Reuters, 9,5 тонны кокаина были изъяты после того, как судно, которое направлялось в Марокко из Южной Америки, пришвартовалось в порту Прая после смерти члена экипажа.

На фотографиях, предоставленных полицией в пятницу, в порту видны десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.

После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.

Все 11 арестованных являются гражданами РоSSии.

Кабо-Верде - атлантический архипелаг с населением 500 тыс. человек у западного побережья Африки. Власти государства борются с бандами, перевозящими латиноамериканский кокаин в Европу через Африку.