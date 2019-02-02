Власти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском корабле
Арестованы 11 роSSийских моряков.
Полиция в Кабо-Верде изъяла почти десять тонн кокаина и арестовала 11 человек на роSSийском судне, пришвартованном в столице - городе Прая.
По данным агентства Reuters, 9,5 тонны кокаина были изъяты после того, как судно, которое направлялось в Марокко из Южной Америки, пришвартовалось в порту Прая после смерти члена экипажа.
На фотографиях, предоставленных полицией в пятницу, в порту видны десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.
После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.
Все 11 арестованных являются гражданами РоSSии.
Кабо-Верде - атлантический архипелаг с населением 500 тыс. человек у западного побережья Африки. Власти государства борются с бандами, перевозящими латиноамериканский кокаин в Европу через Африку.
Напомним, в августе 2018 года, в Аргентине сожгли 389 кг кокаина, обнаруженные в марте 2018 года в посольстве РоSSийской Федерации. В феврале 2018 года полиция Аргентины раскрыла международную схему контрабанды наркотиков через посольство РоSSии в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах.
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01.02.2019 18:10