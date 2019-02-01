В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика

Между тремя мужчинами произошла перепалка, в ходе которой один начал стрелять.

?В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика
Архивное фото
Фото: glavpost.com.ua

В Киеве возле супермаркета на Лесном массиве между тремя мужчинами произошла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой. В результате был ранен пятилетний ребенок, который находился неподалеку.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"По предварительной информации, произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику", - говорится в сообщении.

На месте происшествия к полицейским обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал стрелявший. Они рассказали, что злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, но случайно попал в ребенка. После этого стрелок сбежал.

Ребенка госпитализировали врачи скорой помощи. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев, а также разыскивают стрелявшего мужчину.

Как уточнил "Информатор", инцидент произошел возле супермаркета АТБ на улице Шолом-Алейхема, 17. Ребенок был ранен в глаз.

По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с мальчиком из магазина, и в этот момент между молодыми людьми произошел конфликт.

Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее в Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школы.


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