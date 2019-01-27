В Париже похитили граффити Бэнкси, посвященное жертвам теракта в "Батаклане"
Работу вырезали вместе с дверью.
Граффити художника Бэнкси, нанесенное на двери парижского «Батаклана», где в 2015 году из-за теракта погибли более 100 людей, было похищено. Об этом сообщается на странице концертного зала в Фейсбуке.
«Работа Бэнкси - символа медитации и принадлежности всем: жителям, парижанам, гражданам мира - была украдена», - говорится в сообщении.
Представители «Батаклана» не сообщили о подозреваемых в краже. В «Батаклане» написали о «глубочайшем возмущении» из-за похищения работы, которою вырезали вместе с дверью.
«Суть городского искусства заключается в том, чтобы дать жизнь произведению искусства в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа была целесообразна только здесь, поэтому хотели оставить ее на улице - свободной и доступной для всех», - говорится в сообщении.
Граффити было нанесено на двери аварийного выхода из концертного зала. Бэнкси сделал работу по своему желанию, а также для поддержки после происшествия, отметили представители концертного зала.
Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.
Напомним, нападение на «Батаклан» стало частью серии терактов в Париже и пригороде в ноябре 2015 года. Нападавшие взяли в заложники более ста человек, которые находились на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal, и открыли стрельбу.
В тот же вечер были устроены взрывы около стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, а также нападение на несколько ресторанов.
В результате погибли 130 человек, более 350 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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