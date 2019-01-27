В Париже похитили граффити Бэнкси, посвященное жертвам теракта в "Батаклане"

Работу вырезали вместе с дверью.

Граффити художника Бэнкси, нанесенное на двери парижского «Батаклана», где в 2015 году из-за теракта погибли более 100 людей, было похищено. Об этом сообщается на странице концертного зала в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/bataclanFR

«Работа Бэнкси - символа медитации и принадлежности всем: жителям, парижанам, гражданам мира - была украдена», - говорится в сообщении.

Представители «Батаклана» не сообщили о подозреваемых в краже. В «Батаклане» написали о «глубочайшем возмущении» из-за похищения работы, которою вырезали вместе с дверью.

«Суть городского искусства заключается в том, чтобы дать жизнь произведению искусства в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа была целесообразна только здесь, поэтому хотели оставить ее на улице - свободной и доступной для всех», - говорится в сообщении.

Граффити было нанесено на двери аварийного выхода из концертного зала. Бэнкси сделал работу по своему желанию, а также для поддержки после происшествия, отметили представители концертного зала.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

Напомним, нападение на «Батаклан» стало частью серии терактов в Париже и пригороде в ноябре 2015 года. Нападавшие взяли в заложники более ста человек, которые находились на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal, и открыли стрельбу.

В тот же вечер были устроены взрывы около стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, а также нападение на несколько ресторанов.

В результате погибли 130 человек, более 350 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИВ Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИ
В Киеве два брата похитили криптовалютчика и отпустили его за $50 тыс.В Киеве два брата похитили криптовалютчика и отпустили его за $50 тыс.
Жертвами пожаров в Калифорнии стали 44 человека, более 200 пропали без вести
Во Львове похитили гражданина Турции ради выкупа $100 тысячВо Львове похитили гражданина Турции ради выкупа $100 тысяч
В Киеве две женщины похитили девушку из-за кражи сумкиВ Киеве две женщины похитили девушку из-за кражи сумки
В Киеве на улице Раисы Окипной похитили человекаВ Киеве на улице Раисы Окипной похитили человека
Нацполиция передала в суд материалы членам ОПГ, подозреваемым в шести терактахНацполиция передала в суд материалы членам ОПГ, подозреваемым в шести терактах
В Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовкиВ Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки
В Киеве ночью похитили человекаВ Киеве ночью похитили человека
Жертвами жары в Японии стали 30 человекЖертвами жары в Японии стали 30 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости