Из-за взрыва трубопровода в Мексике погибли 20 людей, более 70 - ранены

Люди собрались на месте поврежденного трубопровода, чтобы собрать разлитый бензин.

В центральной Мексике взорвался трубопровод, по которому транспортировали горючее,из-за чего погибли 20 человек, еще более 70 - ранены. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

"В центральной Мексике в пятницу произошел масштабный пожар от взрыва топлива, что просочилось из трубопровода, в результате чего погибли по крайней мере 20 человек, кроме того значительные ожоги получили более 70 местных жителей, которые в это время собирали бензин в ведра и мусорные баки", - сообщили представители местной власти.

Утечка горючего была вызвана незаконной врезкой в трубопровод в штате Идальго.

Как пишет El Universal, на месте происшествия собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать разлитый бензин. Большинство пострадавших получили ожоги второй и третьей степени.

Видеонаблюдение зафиксировало мощный взрыв и масштабный пожар.

Местная власть оказывает медицинскую помощь пострадавшим. Вместе с тем, по факту повреждения инфраструктуры и кражи горючего происходит расследование, сообщает AP.

Справиться с огнем до настоящего времени не удалось. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим во время пожара.