Контрабандных щеглов в Борисполе отпустили на свободу

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Задержанных украинскими таможенниками в Борисполе щеглов, которых пытались незаконно вывезти в Иорданию, выпустят на свободу. Об этом сегодня сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

15 января в Борисполе таможенники задержали груз с 1600 живыми птицами, которых незаконно пытались вывезти в Иорданию. После изъятия птицы находились на территории конного клуба "Магнат" под Киевом .

"Минприроды вместе с Институтом зоологии сразу рекомендовали выпустить их на свободу, поскольку по предварительной информации, птицы были выловлены в дикой природе", - рассказал Семерак.

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Для подтверждения этих данных была создана специальная комиссия, в которую вошли ветеринары и орнитологи. Специалисты подтвердили, что жизни птиц ничего не угрожает, и они смогут адаптироваться к естественной для них среде.

"Щегол – птица местная для Украины и зимует она также в наших краях. К сожалению, 67 птиц погибли", - резюмировал Семерак.

Фото: facebook/Остап Семерак

Фото: facebook/Остап Семерак

По его словам, Минприроды не выдавало ни одного разрешения на вылов этого вида птиц из дикой природы. Он выразил надежду, что правоохранительные органы отреагируют на обращение Государственной экологической инспекции и откроют уголовное производство, чтобы выяснить всю историю происхождения птиц и привлечь к ответственности лиц, причастных к контрабанде птиц.

Напомним, в декабре в одном из торговых центров в Харькове правоохранители изъяли около 300 шуб из натурального меха общей стоимостью около 2 млн гривен.