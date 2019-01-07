Кевину Спейси официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Актер свою вину не признает.

Актер Кевин Спейси явился на суд по делу о сексуальных домогательствах к сыну телеведущей из Массачусетса.

Об этом сообщает Би-би-си.

Заседание проходило в суде на острове Нантакет, штат Массачусетс. Спейси просил судью разрешить ему не приходить лично на заседание, чтобы не "усиливать отрицательную публичность", но судья ходатайство актера отклонил.

Журналисты с самого утра заняли крыльцо у здания суда, съемка на заседании разрешалась. Спейси приехал за пять минут до назначенного времени и молча зашел в зал. Актер впервые за долгое время появился на публике, не скрывая лицо.

Спейси предстал перед судом, но на заседании не выступал - он стоял рядом со своим адвокатом и периодически едва заметно улыбался камерам. Защита Спейси ходатайствовала о том, чтобы сохранить и приобщить к делу информацию с мобильного телефона жертвы. Адвокатов интересует период в полгода с момента якобы имевшего место домогательства и информация с телефона, которая относится к этому периоду.

Защитник Спейси Алан Джексон заявил, что там содержатся данные, которые, скорее всего, оправдывают его клиента. Судья просьбу удовлетворил. Новое заседание он назначил на 4 марта.

Спейси разрешили не приходить на него, но обязали быть доступным по телефону.

Напомним, в 2017 году бывшая телеведущая из Массачусетса Хизер Анру заявила, что годом ранее в одном из баров на острове Нантакет Спейси сначала напоил, а потом домогался ее на тот момент 18-летнего сына. По ее словам, актер покупал юноше спиртное, а когда тот опьянел, начал к нему приставать.

Аналогичные обвинения против Спейси выдвинули ещё десятки человек. После этого компания Netflix прекратила сотрудничество с ним в сериале "Карточный домик", актуре также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.